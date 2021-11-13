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ЧМ-2022: сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной устроит только победа

Суббота, 13 ноября 2021, 16:57
ЧМ-2022: сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной устроит только победа
тренировка сборной Украины. фото Павла Кубанова, УАФ

Национальную сборную Украины по футболу в завершающем матче отбора в ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины устроит только победа.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Игра пройдет 16 ноября на выезде.

До сегодняшнего дня существовало пару вариантов для сине-желтых, чтобы в итоге занять второе место в своей группе и завоевать право играть в плей-офф. Впрочем, в субботу 13 ноября Финляндия на выезде одолела Боснию и Герцеговину со счетом 3:1. Причем финская команда с 37-й минуты играла в меньшинстве.

Для сборной Украины этот результат означает только одно: выход в плей-офф ЧМ-2022 гарантирует победу над балканцами. Но это будет иметь смысл только при условии, что в матче 16 ноября Франция на выезде не проигрывает Финляндии.

Сборная Боснии и Герцеговины после проигрыша финнам потеряла шансы на вторую строчку в группе D и не поднимется выше третьего места.

Возглавляет группу сборная Франции, у которой 12 пунктов и две игры в запасе. На вторую строчку с 11 пунктами вышла Финляндия (7 матчей). У сборной Украины (7 матчей) в активе 9 баллов и третья позиция. Босния и Герцеговина (7 игр) занимает четвертое место с семью очками. На последней позиции Казахстан с тремя пунктами.

Добавим, что в случае равного количества очков у Финляндии и Украины сначала считаются забитые и пропущенные голы. Пока у финнов (10-8) и у украинцев (9:8). Если количество забитых и пропущенных мячей будет равным, то разрушается количество всех забитых голов и лишь затем вступает правило о личных встречах, где у Украины преимущество над Финляндией (1:1, 2:1).

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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