Білорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею

Озброєні білоруські силовики прибувають до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту Кузьниця.

Джерело: відео Міністерства оборони Польщі, яке наводить "Європейська правда".

Деталі: На зробленому в суботу вдень ​записі видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі із командиром. Вони йдуть уздовж паркану з колючого дроту. Деякі мають зброю.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

У районі Кузьниці, як і раніше, перебуває велика група мігрантів, які прибули туди в понеділок. Прессекретар Підляського прикордонного загону майор Катаржина Зданович заявила у п'ятницю, що їхня кількість уже перевищила 1000 осіб.

За мігрантами стежать білоруські силовики. З понеділка було кілька спроб прориву кордону, припинених польською владою.

Нагадаємо, білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.