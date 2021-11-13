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Беларусь стягивает вооруженных силовиков к границе с Польшей

Суббота, 13 ноября 2021, 18:55
белорусские силовики на границе, скрин с видео

Вооруженные белорусские силовики прибывают к польско-белорусской границе в районе пропускного пункта Кузьница.

Источник: видео Министерства обороны Польши, которое публикоует "Европейская правда"

Детали: На сделанной в субботу днем ​​записи видно около 25 человек в военной форме во главе с командиром. Они идут вдоль забора из колючей проволоки. У некоторых есть оружие.

В районе Кузьницы по-прежнему находится большая группа мигрантов, прибывших туда в понедельник. Пресс-секретарь Подляшского пограничного отряда майор Катаржина Зданович заявила в пятницу, что их число уже превысило 1000 человек.

За мигрантами следят белорусские силовики. С понедельника было несколько попыток прорыва границы, которые были пресечены польскими властями.

Ранее белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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Темы: БеларусьЛукашенкоПольшаграница
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