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Рятувальники 5 годин гасили пожежу на нафтопереробному заводі у Кременчуці

Субота, 13 листопада 2021, 18:24
Рятувальники 5 годин гасили пожежу на нафтопереробному заводі у Кременчуці
Пожежа на "Укртатнафті", фото ДСНС

У суботу, 13 листопада, у Полтавській області десятки рятувальників ліквідували пожежу на території ПАТ "Укртатнафта".

Джерело: повідомлення ДСНС, відео із соцмереж

Деталі: 13 листопада о 11:25 у місті Кременчук на території "Укртатнафти" в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання.

Працівники ДСНС, що прибули на місце, локалізували пожежу близько 12 години, після чого продовжили боротися з вогнем.

О 17:09 пожежу загасили.

Дослівно: "Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. Для охолодження печі від ДСНС було залучено 32 особи та 7 одиниць техніки".

Українська правда
Теми: пожежаПолтавська областьнафтаДСНС
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