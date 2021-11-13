Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спасатели 5 часов тушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге

Суббота, 13 ноября 2021, 19:24
Пожар на "Укртатнафте", фото ГСЧС

В субботу, 13 ноября, в Полтавской области десятки спасателей ликвидировали пожар на территории "Укртатнафты".

Источник: сообщение ГСЧС, видео из соцсетей

Детали: 13 ноября в 11:25 в городе Кременчуг на территории "Укртатнафты" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание.

Прибывшие на место работники ГСЧС локализовали пожар около 12 часов, после чего продолжили бороться с огнем.

В 17:09 пожар был потушен.

Дословно: "Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС были привлечены 32 человека и 7 единиц техники".

Украинская правда
Темы: пожарПолтавская областьнефтьГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение – Монастырский

Данилов собрал большое совещание: В Беларуси 16 тысяч "беженцев", это может затронуть нас

Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror

Все новости...
пожар
В Киеве горит ресторан на воде
11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии
В Киево-Печерской Лавре произошел пожар
Последние новости
02:25
Два десятка полицейских погибли в Буркина-Фасо из-за нападения повстанцев
01:25
Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет
00:24
Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США
23:27
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
23:02
В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США
22:42
Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов
22:12
В Киеве на Подоле горел ресторан
21:50
Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП
21:03
Новости экономики: увольнение главы ГарПока, снижение активов госпредприятий
20:39
ООС: 6 нарушений "тишины", состояние раненого санитара тяжелое
Все новости...