Спасатели 5 часов тушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге

В субботу, 13 ноября, в Полтавской области десятки спасателей ликвидировали пожар на территории "Укртатнафты".

Источник: сообщение ГСЧС, видео из соцсетей

Детали: 13 ноября в 11:25 в городе Кременчуг на территории "Укртатнафты" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание.

Прибывшие на место работники ГСЧС локализовали пожар около 12 часов, после чего продолжили бороться с огнем.

В 17:09 пожар был потушен.

Дословно: "Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС были привлечены 32 человека и 7 единиц техники".