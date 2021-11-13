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Авто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих

Субота, 13 листопада 2021, 18:59
Авто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих
Фото novosti n

Увечері у суботу, 13 листопада, на трасі Миколаїв-Одеса автомобіль патрульної поліції Renault Duster зіштовхнувся із Mitsubishi.

Джерело: Новини-N з посиланням на очевидців

Деталі: ДТП сталася у районі села Сичавка.

За словами свідків, поліцейські хотіли когось зупинити, виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з автомобілем "Міцубісі". Після зіткнення поліцейський автомобіль вилетів за межі проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП є постраждалі. На даний момент відомо про трьох постраждалих у "Міцубісі" - жінку та двох дітей 2-х та 4-х років, з місця події їх забрали очевидці аварії. Водій поліцейського "Рено" також постраждав — є інформація, що його стан вкрай тяжкий.

Отримала травми і жінка-поліцейська, яка була у Рено. Поліцейських з місця ДТП забирала вже "швидка".

На місце пригоди прибуло кілька екіпажів патрульної поліції та бригада рятувальників.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПполіціядіти
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