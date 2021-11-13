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Авто полиции столкнулось с легковушкой, в которой были дети: 5 пострадавших

Суббота, 13 ноября 2021, 19:59
Фото novosti n

Вечером в субботу, 13 ноября, на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi.

Источник: Новости-N со ссылкой на очевидцев

Детали: ДТП произошло в районе села Сычавка.

По словам свидетелей, полицейские хотели кого-то остановить, выехали на встречку, где столкнулись с автомобилем "Мицубиси". После столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в "Мицубиси": женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии. Водитель полицейского "Рено" также пострадал — есть информация, что его состояние крайне тяжелое.

Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено". Полицейских с места ДТП увозила уже "скорая".

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей.

 
 

Темы: ДТПполициядети
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