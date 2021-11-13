Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

Субота, 13 листопада 2021, 21:34
Фото auto ria

В Україні у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач, якщо громадянин здавав іспит на такому автомобілі.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Дослівно: "Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності (позначки - УП) – з будь-якою".

Українська правда
Теми: автоМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня

Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України

Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

відеоЗеленський пообіцяв по тисячі гривень усім щепленим

"Слуги" вирішили вигнати нардепа з фракції

Венедіктова здивована словами ексжурналістки Kyiv Post, але до суду не піде

Усі новини...
авто
Маск продав акцій Tesla ще на 690 мільйонів доларів
Subaru презентував перший серійний електромобіль, який розробили спільно з Toyota
Поліція використовуватиме спецстанції для діагностики техстану авто: що перевірятимуть
Останні новини
01:22
фотоБайден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона
00:49
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі
23:48
Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня
23:22
Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу
22:57
У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен
22:33
Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України
21:54
Новини економіки: запаси вугілля на ТЕС падають, ріст економіки уповільнився
21:40
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
21:35
Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві: залучать понад 50 фахівців
21:29
Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2"
Усі новини...