У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

В Україні у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач, якщо громадянин здавав іспит на такому автомобілі.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Дослівно: "Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності (позначки - УП) – з будь-якою".