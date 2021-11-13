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У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

Субота, 13 листопада 2021, 20:34
У водійських правах українців з'явиться нова відмітка
Фото auto ria

В Україні у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач, якщо громадянин здавав іспит на такому автомобілі.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Дослівно: "Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності (позначки - УП) – з будь-якою".

Українська правда
Теми: автоМВС
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