В водительских правах украинцев появится новая отметка

В Украине в водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач, если гражданин сдавал экзамен на таком автомобиле.

Источник: сообщение МВД

Детали: С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Дословно: "Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (отметки - УП) – с любой".