Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В водительских правах украинцев появится новая отметка

Суббота, 13 ноября 2021, 20:34
В водительских правах украинцев появится новая отметка
Фото auto ria

В Украине в водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач, если гражданин сдавал экзамен на таком автомобиле.

Источник: сообщение МВД

Детали: С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Дословно: "Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (отметки - УП) – с любой".

Украинская правда
Темы: автоМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
авто
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Правительство разрешило сдавать теоретический экзамен на "права" в ЦНАПах: какие услуги добавили еще
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: