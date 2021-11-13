В водительских правах украинцев появится новая отметка
Суббота, 13 ноября 2021, 21:34
В Украине в водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач, если гражданин сдавал экзамен на таком автомобиле.
Источник: сообщение МВД
Детали: С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Дословно: "Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (отметки - УП) – с любой".
Украинская правда