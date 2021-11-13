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В водительских правах украинцев появится новая отметка

Суббота, 13 ноября 2021, 21:34
Фото auto ria

В Украине в водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач, если гражданин сдавал экзамен на таком автомобиле.

Источник: сообщение МВД

Детали: С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Дословно: "Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии (отметки - УП) – с любой".

Украинская правда
Темы: автоМВД
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