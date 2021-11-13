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Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська

Субота, 13 листопада 2021, 20:56
Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська
Фото з Твіттеру компанії Cham Wings

Сирійська компанія Cham Wings Airlines у суботу оголосила про зупинення польотів до столиці Білорусі.

Джерело: повідомлення авіакомпанії у Twitter

Дослівно: "У зв'язку з критичною ситуацією на білорусько-польському кордоні, і оскільки більшість пасажирів авіакомпанії, що вилітають до Мінська – сирійці, а також тому, що складно визначити, чи є Білорусь їх кінцевим пунктом призначення, чи це пасажири-мігранти, ми негайно зупиняємо польоти".

Деталі: Перед Cham Wings Airlines обмеження на польоти до Мінська також запровадили авіакомпанії з Туреччини та Іраку.

Нагадаємо:

  • Раніше до мінського аеропорту прибула велика кількість рейсів із країн Близького Сходу та Північної Африки, після чого загострилася ситуація на кордоні Білорусі та Польщі – за останній тиждень там сконцентрувалася велика кількість мігрантів.
  • ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Знати більше: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Українська правда

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Теми: авіаБілорусьСирія
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