Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська

Сирійська компанія Cham Wings Airlines у суботу оголосила про зупинення польотів до столиці Білорусі.

Джерело: повідомлення авіакомпанії у Twitter

Дослівно: "У зв'язку з критичною ситуацією на білорусько-польському кордоні, і оскільки більшість пасажирів авіакомпанії, що вилітають до Мінська – сирійці, а також тому, що складно визначити, чи є Білорусь їх кінцевим пунктом призначення, чи це пасажири-мігранти, ми негайно зупиняємо польоти".

Деталі: Перед Cham Wings Airlines обмеження на польоти до Мінська також запровадили авіакомпанії з Туреччини та Іраку.

Нагадаємо:

Раніше до мінського аеропорту прибула велика кількість рейсів із країн Близького Сходу та Північної Африки, після чого загострилася ситуація на кордоні Білорусі та Польщі – за останній тиждень там сконцентрувалася велика кількість мігрантів.

ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

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