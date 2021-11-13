Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск

Сирийская компания Cham Wings Airlines в субботу объявила о приостановке полетов в столицу Беларуси.

Источник: сообщение авиакомпании в Twitter

Дословно: "В связи с критической ситуацией на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск – сирийцы, а также потому что сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом назначения, или это пассажиры-иммигранты, мы незамедлительно приостанавливаем полеты".

Детали: Перед Cham Wings Airlines ограничения на полеты в Минск также ввели авиакомпании из Турции и Ирака.

Напомним:

Ранее в минский аэропорт прибыло большое количество рейсов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, после чего обострилась ситуация на границе Беларуси и Польши - за последнюю неделю там сконцентрировалось большое число мигрантов.

ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

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