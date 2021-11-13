Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск
Суббота, 13 ноября 2021, 21:56
Сирийская компания Cham Wings Airlines в субботу объявила о приостановке полетов в столицу Беларуси.
Источник: сообщение авиакомпании в Twitter
Дословно: "В связи с критической ситуацией на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск – сирийцы, а также потому что сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом назначения, или это пассажиры-иммигранты, мы незамедлительно приостанавливаем полеты".
Детали: Перед Cham Wings Airlines ограничения на полеты в Минск также ввели авиакомпании из Турции и Ирака.
Напомним:
- Ранее в минский аэропорт прибыло большое количество рейсов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, после чего обострилась ситуация на границе Беларуси и Польши - за последнюю неделю там сконцентрировалось большое число мигрантов.
- ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.
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Украинская правда