Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск

Суббота, 13 ноября 2021, 20:56
Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск
Фото из Твиттера компании Cham Wings

Сирийская компания Cham Wings Airlines в субботу объявила о приостановке полетов в столицу Беларуси.

Источник: сообщение авиакомпании в Twitter

Дословно: "В связи с критической ситуацией на белорусско-польской границе, и поскольку большинство пассажиров авиакомпании, вылетающих в Минск – сирийцы, а также потому что сложно определить, является ли Беларусь их конечным пунктом назначения, или это пассажиры-иммигранты, мы незамедлительно приостанавливаем полеты".

Детали: Перед Cham Wings Airlines ограничения на полеты в Минск также ввели авиакомпании из Турции и Ирака.

Напомним:

  • Ранее в минский аэропорт прибыло большое количество рейсов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, после чего обострилась ситуация на границе Беларуси и Польши - за последнюю неделю там сконцентрировалось большое число мигрантов.
  • ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Знать больше: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаБеларусьСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
авиа
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: