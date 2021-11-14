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У Глазго вперше в історії зобов'язалися обмежити використання вугілля

Неділя, 14 листопада 2021, 01:44
NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images

На саміті COP26 в Глазго уклали першу в історії кліматичну угоду, в якій міститься чіткий план скорочення використання вугілля.

Джерело: BBC

Деталі: Основні досягнення угоди:

  • Перегляд планів скорочення викидів в наступному році, щоб спробувати зберегти досяжну мету в 1,5 °C;
  • Перше в історії зобов'язання щодо обмеження використання вугілля;
  • Збільшення фінансової допомоги країнам, що розвиваються.

У рамках угоди країни зобов'язалися зустрітися наступного року, щоб пообіцяти подальше значне скорочення викидів вуглецю, щоб досягти мети в 1,5°C. Поточні обіцянки, якщо вони будуть виконані, повинні обмежити глобальне потепління до 2,4°С.

Уточнюється, що міністр клімату Індії Бхупендер Ядав запитав, як країни, що розвиваються, можуть обіцяти поетапно відмовитися від субсидій на вугілля та викопне паливо, коли їм "все ще належить займатися своїми програмами розвитку та викоріненням бідності". Зрештою, країни погодилися "поступово скорочувати", а не "відмовлятися від вугілля".

На вугілля щорічно припадає близько 40% викидів CO2.

Нагадаємо:

  • СОР26 називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами. 
  • В ООН називають три основні завдання, які необхідно виконати для успіху COP26: залишити 1,5-градусну ціль, як межу, якої дотримуватися; забезпечити виділення 100 млрд доларів на рік для кліматичних заходів у країнах, що розвиваються; збільшити фінансування на адаптацію країн до 50% державного фінансування клімату.

Теми: клімат


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