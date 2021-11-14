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В Глазго впервые в истории обязались ограничить использование угля

Воскресенье, 14 ноября 2021, 00:44
В Глазго впервые в истории обязались ограничить использование угля
NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images

На саммите COP26 в Глазго заключили первое в истории климатическое соглашение, в котором содержится четкий план сокращения использования угля.

Источник: BBC

Детали: Основные достижения сделки:

  • Пересмотр планов сокращения выбросов в следующем году, чтобы попытаться сохранить достижимую цель в 1,5 °C;
  • Первое в истории обязательство по ограничению использования угля;
  • Увеличение финансовой помощи развивающимся странам.

В рамках соглашения страны обязались встретиться на следующий год, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода, чтобы достичь цели в 1,5°C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4°С.

Уточняется, что министр климата Индии Бхупендер Ядав спросил, как развивающиеся страны могут обещать поэтапно отказаться от субсидий на уголь и ископаемое топливо, когда им "все еще предстоит заниматься своими программами развития и искоренением бедности". В конце концов страны согласились "постепенно сокращать", а не "отказываться от угля".

На уголь ежегодно приходится около 40% выбросов CO2.

Напомним:

  • СОР26 называют решающей для борьбы с климатическими изменениями.
  • В ООН называют три основные задачи, которые необходимо выполнить для успеха COP26: оставить 1,5-градусную цель, как границу, которой придерживаться; обеспечить выделение 100 млрд долларов в год для климатических мероприятий в развивающихся странах; увеличить финансирование на адаптацию стран до 50% государственного финансирования климата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: климат
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