В Глазго впервые в истории обязались ограничить использование угля

На саммите COP26 в Глазго заключили первое в истории климатическое соглашение, в котором содержится четкий план сокращения использования угля.

Источник: BBC

Детали: Основные достижения сделки:

Пересмотр планов сокращения выбросов в следующем году, чтобы попытаться сохранить достижимую цель в 1,5 °C;

Первое в истории обязательство по ограничению использования угля;

Увеличение финансовой помощи развивающимся странам.

В рамках соглашения страны обязались встретиться на следующий год, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода, чтобы достичь цели в 1,5°C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4°С.

Уточняется, что министр климата Индии Бхупендер Ядав спросил, как развивающиеся страны могут обещать поэтапно отказаться от субсидий на уголь и ископаемое топливо, когда им "все еще предстоит заниматься своими программами развития и искоренением бедности". В конце концов страны согласились "постепенно сокращать", а не "отказываться от угля".

На уголь ежегодно приходится около 40% выбросов CO2.

Напомним: