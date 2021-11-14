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В афганському Кабулі вибухнув мікроавтобус

Неділя, 14 листопада 2021, 01:46
В афганському Кабулі вибухнув мікроавтобус
AP

Принаймні одну людину було вбито і четверо поранено внаслідок вибуху мікроавтобуса у Дашті-Барчі, передмісті столиці Афганістану Кабула.

Джерело: AlJazeera

Деталі: Очевидець сказав, що вибух стався біля контрольно-пропускного пункту, де були таліби, і що відразу ж після цього на короткий час можна було почути постріли.

Найближча лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого та чотирьох поранених. Водночас, представник  "Талібану" Забіхулла Муджахід повідомив, що одну людину було вбито і двох поранено.

Центр афганських журналістів повідомив, що загиблим внаслідок вибуху був Хамід Сейхані, афганський журналіст.

У Дашті-Барчі переважають шиїти, які протягом багатьох років стають мішенню бойовиків, пов'язаних із "ІДІЛ".

Що передувало: Вибух стався через день після того, як щонайменше троє людей було вбито і 15 поранено внаслідок вибуху бомби в мечеті в Нангархарі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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