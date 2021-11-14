В афганском Кабуле взорвался микроавтобус

По крайней мере, один человек был убит и четверо ранены в результате взрыва автомобиля в Даште-Барче, пригороде столицы Афганистана Кабула.

Источник: AlJazeera

Детали: Очевидец сказал, что взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта, где были талибы, и что сразу же после этого на короткое время можно было услышать выстрелы.

Ближайшая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых. В то же время, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сообщил, что один человек был убит и двое ранены.

Центр афганских журналистов сообщил, что погибшим в результате взрыва был Хамид Сейхани, афганский журналист.

В Даште-Барче преобладают шииты, которые на протяжении многих лет становятся мишенью боевиков, связанных с "ИГИЛ".

Что предшествовало: Взрыв произошел через день после того, как по меньшей мере три человека были убиты и 15 ранены в результате взрыва бомбы в мечети в Нангархаре.