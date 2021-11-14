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Два десятки маоїстських повстанців вбили в зіткненні з військами в Індії

Неділя, 14 листопада 2021, 03:50
SANJIB DUTTA/AFP via Getty Images

Щонайменше 26 маоїстських повстанців було вбито у перестрілці з індійськими урядовими військами в густих лісах району Гадчиролі.

Джерело: AlJazeera, офіцер поліції штату Махараштра в AFP

Деталі:  Поліція повідомила, що перестрілка розпочалася після того, як спецназ перехопив групу повстанців у лісі Мардінтола.

Трьох спецназівців було тяжко поранено внаслідок зіткнення. Їх доставили повітрям до міста Нагпур для лікування.

Cпецназ все ще проводить пошукові операції у цьому районі.

 Гадчиролі - один із десятків осередків маоїзму, розкиданих у багатих на корисні копалини районах центральної та східної Індії, де десятки тисяч бойовиків борються з урядовими військами.

Конфлікт з маоїстами, які стверджують, що захищають права корінних племен та інших маргіналізованих груп, є одним із найстаріших в Індії та торкається великих територій країни.  За даними Південноазіатського терористичного порталу, з 2000 року внаслідок насильства маоїстів в Індії було вбито 10 901 людину, у тому числі мирних жителів, повстанців і співробітників служб безпеки.



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