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Два десятка маоистских повстанцев убили в столкновении с войсками в Индии

Воскресенье, 14 ноября 2021, 02:50
Два десятка маоистских повстанцев убили в столкновении с войсками в Индии
SANJIB DUTTA/AFP via Getty Images

По меньшей мере, 26 маоистских повстанцев были убиты в перестрелке с индийскими правительственными войсками в густых лесах района Гадчироли.

Источник: AlJazeera, офицер полиции штата Махараштра в AFP

Детали: Полиция сообщила, что перестрелка началась после того, как спецназ перехватил группу повстанцев в лесу Мардинтола.

Трое спецназовцев были тяжело ранены в результате столкновения. Их доставили по воздуху в город Нагпур для лечения.

Спецназ все еще проводит поисковые операции в этом районе.

Гадчироли - один из десятков очагов маоизма, разбросанных в богатых полезными ископаемыми районах центральной и восточной Индии, где десятки тысяч боевиков борются с правительственными войсками.

Конфликт с маоистами, утверждающими, что защищают права коренных племен и других маргинализированных групп, является одним из старейших в Индии и затрагивает обширные территории страны. По данным Южноазиатского террористического портала, с 2000 года в результате насилия маоистов в Индии был убит 10 901 человек, в том числе мирных жителей, повстанцев и сотрудников служб безопасности.

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