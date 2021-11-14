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NYT: Американські військові приховали авіаудари, які вбили 60 жителів Сирії

Неділя, 14 листопада 2021, 05:55
BULENT KILIC/AFP via Getty Images

Американські військові приховали авіаудари 2019 року  в районі міста Багуз в Сирії, внаслідок яких загинули до 64 жінок і дітей, що є можливим військовим злочином під час битви проти "Ісламської держави".

Джерело: NYT, Reuters

Дослівно фрагмент тексту NYT: "Удар у Багузі був одним із найбільших інцидентів із жертвами серед громадянського населення у війні проти "Ісламської держави", але він ніколи не був публічно визнаний американськими військовими".

Деталі: NYT повідомила, що її звіт заснований на конфіденційних документах та описах секретних звітів, а також на інтерв'ю із безпосередньо задіяним персоналом.

Повідомляється, що два авіаудари в районі Багуза були замовлені секретним американським підрозділом спеціальних операцій, якому було доручено проводити наземні операції в Сирії. Оперативна група діяла в такій секретності, що іноді навіть своїм військовим партнерам не повідомляла про свої дії.

Юрист ВПС, який був присутній в операційному центрі на той час, вважав, що ці удари були можливими військовими злочинами і що ухвали вимагають ретельного незалежного розслідування. Юрист ВПС - підполковник Дін В. Корсак - попередив незалежного генерального інспектора Міністерства оборони. Через два роки після удару, не побачивши жодних доказів того, що наглядова агенція вживає заходів, юрист написав до Комітету Сенату збройних сил, повідомивши, що у нього є абсолютно секретні матеріали для обговорення. За його словами, підрозділ навмисно запровадив фальшиві записи до журналу ударів, "явно прагнучи приховати інциденти".

 Але, як зазначається, ретельного незалежного розслідування не було.

Єдина оцінка, зроблена відразу після удару, була проведена тим же наземним підрозділом, який замовив удар. З’ясувалося, що бомбардування було законним, тому що внаслідок вибуху загинула лише невелика кількість мирних жителів під час націлювання на бойовиків "Ісламської держави" у спробі захистити сили коаліції. Таким чином, офіційне повідомлення про воєнний злочин, кримінальне розслідування або дисциплінарні заходи не були потрібні, а інші смерті були випадковими.

Цього тижня, після того як NYT надіслала свої висновки Центральному командуванню США, яке займалося повітряною війною в Сирії, командування вперше визнало завдання ударів, заявивши, що 80 осіб було вбито, але авіаудари були виправдані. В результаті вибухів бомб загинули 16 бойовиків і чотири мирні жителі. Щодо інших 60 убитих, у заяві говорилося, що неясно, чи були вони цивільними особами, частково тому, що жінки та діти в "Ісламській державі" іноді бралися за зброю.

Теми: СиріяСША


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