NYT: Американские военные скрыли авиаудары, убившие 60 жителей Сирии

Американские военные скрыли авиаудары 2019 года в районе города Багуз в Сирии, в результате которых погибли до 64 женщин и детей, что является возможным военным преступлением во время битвы против "Исламского государства".

Источник: NYT, Reuters

Дословно фрагмент текста NYT: "Удар в Багузе был одним из самых больших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против "Исламского государства", но он никогда не был публично признан американскими военными".

Детали: NYT сообщила, что ее отчет основан на конфиденциальных документах и ​​описаниях секретных отчетов, а также на интервью с непосредственно задействованным персоналом.

Сообщается, что два авиаудара в районе Багуза были заказаны секретным американским подразделением специальных операций, которому было поручено проводить наземные операции в Сирии. Оперативная группа действовала в такой секретности, что иногда даже своим военным партнерам не сообщала о своих действиях.

Юрист ВВС, присутствовавший в операционном центре того времени, считал, что эти удары были возможными военными преступлениями и что постановления требуют тщательного независимого расследования. Юрист ВВС – подполковник Дин В. Корсак – предупредил независимого генерального инспектора Министерства обороны. Два года спустя после удара, не увидев никаких доказательств того, что надзорное агентство принимает меры, юрист написал в Комитет Сената вооруженных сил, сообщив, что у него есть абсолютно секретные материалы для обсуждения. По его словам, подразделение намеренно ввело фальшивые записи в журнал ударов, "явно стремясь скрыть инциденты".

Но, как говорится, тщательного независимого расследования не было.

Единственная оценка, сделанная сразу после удара, была произведена наземным подразделением, заказавшим удар. Выяснилось, что бомбардировка была законной, потому что в результате взрыва погибло лишь небольшое количество мирных жителей во время нацеливания на боевиков "Исламского государства" в попытке защитить силы коалиции. Таким образом, официальное сообщение о военном преступлении, уголовном расследовании или дисциплинарных мерах не потребовалось, а другие смерти были случайными.

На этой неделе, после того как NYT прислала свои выводы Центральному командованию США, занимавшемуся воздушной войной в Сирии, командование впервые признало нанесение ударов, заявив, что 80 человек были убиты, но авиаудары были оправданы. В результате взрывов бомб погибли 16 боевиков и четыре мирных жителя. Что касается других 60 убитых, в заявлении говорилось, что неясно, были ли они гражданскими лицами, отчасти потому, что женщины и дети в "Исламском государстве" иногда брались за оружие.