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В Італії тисячі людей протестували проти ковід-обмежень

Неділя, 14 листопада 2021, 09:19
Фото Giornale La Voce

Тисячі людей в Мілані, Римі та Турині протестували проти коронавірусних обмежень, зокрема проти запровадження обов'язкових "зелених паспортів".

Джерело: DW з посиланням на агенцію dpa

Деталі: В Італії у суботу, 13 листопада, відбулись багатотисячні протести проти політики уряду щодо стримування поширення коронавірусу.

Деякі демонстранти виступали проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, у суботу біля Арки Миру у Мілані зібрались близько чотирьох тисяч людей. Серед іншого, демонстранти протестували проти так званих "зелених паспортів", без яких заборонено відвідувати певні громадські місця та заходи. Це документи, які засвідчують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту чи одужання після covid.

У Римі близько 400 людей вийшли на демонстрацію на території поряд з античноим Великим цирком. У місті Турин люди пройшли маршем по місту, скандуючи "Свобода" і "Такі люди, як ми, ніколи не здаються".

Передісторія: З середини жовтня в Італії для того, аби потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники у приватному й державному секторі мають пред'явити свій "зелений паспорт". Установам й компаніям, які на забезпечать дотримання цього правила, загрожує штраф у розмірі до 1000 євро.

Водночас працівникам, що з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують штрафи від 600 до 1500 євро.

Теми: Італіямітингикарантин


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