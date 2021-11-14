В Италии тысячи людей протестовали против ковид-ограничений

Тысячи людей в Милане, Риме и Турине протестовали против коронавирусных ограничений, в частности, против обязательных "зеленых паспортов".

Источник: DW со ссылкой на агентство dpa

Детали: В Италии в субботу, 13 ноября, прошли многотысячные протесты против политики правительства по сдерживанию распространения коронавируса.

Некоторые демонстранты выступали против обязательной вакцинации от коронавируса.

В частности, в субботу возле Арки Мира в Милане собралось около четырех тысяч человек. Среди прочего демонстранты протестовали против так называемых "зеленых паспортов", без которых запрещено посещать определенные общественные места и мероприятия. Это документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат теста или выздоровление после covid.

В Риме около 400 человек вышли на демонстрацию на территории рядом с античным Большим цирком. В городе Турин люди прошли маршем по городу, скандируя "Свобода" и "Такие люди, как мы, никогда не сдаются".

Предыстория: С середины октября в Италии для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить свой "зеленый паспорт". Учреждениям и компаниям, которые не обеспечат соблюдение этого правила, грозит штраф в размере до 1000 евро.

В то же время, работникам, которые появятся на работе без "зеленого паспорта", грозят штрафы от 600 до 1500 евро.