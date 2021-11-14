Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Италии тысячи людей протестовали против ковид-ограничений

Воскресенье, 14 ноября 2021, 09:19

Тысячи людей в Милане, Риме и Турине протестовали против коронавирусных ограничений, в частности, против обязательных "зеленых паспортов".

Источник: DW со ссылкой на агентство dpa

Детали: В Италии в субботу, 13 ноября, прошли многотысячные протесты против политики правительства по сдерживанию распространения коронавируса.

Некоторые демонстранты выступали против обязательной вакцинации от коронавируса.

В частности, в субботу возле Арки Мира в Милане собралось около четырех тысяч человек. Среди прочего демонстранты протестовали против так называемых "зеленых паспортов", без которых запрещено посещать определенные общественные места и мероприятия. Это документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат теста или выздоровление после covid.

В Риме около 400 человек вышли на демонстрацию на территории рядом с античным Большим цирком. В городе Турин люди прошли маршем по городу, скандируя "Свобода" и "Такие люди, как мы, никогда не сдаются".

Предыстория: С середины октября в Италии для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить свой "зеленый паспорт". Учреждениям и компаниям, которые не обеспечат соблюдение этого правила, грозит штраф в размере до 1000 евро.

В то же время, работникам, которые появятся на работе без "зеленого паспорта", грозят штрафы от 600 до 1500 евро.

Темы: Италиямитингикарантин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Партию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк

Еще одну область отправили в "красную" зону Covid

ВСК назвала причины Иловайской трагедии

Прививки от коронавируса сделали уже 40% украинцев – Ляшко

обновленоВСК: Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам"

обновленоТри области начали терять признаки "красной зоны"

Все новости...
Италия
В Италии дочка антивакцинатора выиграла суд у отца, который запрещал ей прививаться
Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба
В Италии вынесли первые приговоры в масштабном процессе против мафии: 70 осужденных
Последние новости
18:34
Двум фискалам в Тернопольской области дали по 8 лет тюрьмы из-за взятки
18:31
Bitcoin получил самое большое обновление за 4 года: что изменилось
18:28
Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет
18:21
Украина в полтора раза увеличила экспорт в ЕС
18:15
Кулеба обсудил с ЕС план сотрудничества с "Восточным партнерством" с инвестициями в 2,3 млрд евро
18:10
Партию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк
18:02
Корниенко заявил, что "Слуга народа" выполнила уже 42% обещаний
17:54
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:50
Еще одну область отправили в "красную" зону Covid
17:48
Запасы угля на ТЭС упали на 20% за неделю, лицензионные условия выполняют две
Все новости...