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Погода: на Україну насувається поступове похолодання

Неділя, 14 листопада 2021, 10:16
Фото pixabay

В Україні в неділю, понеділок и вівторок утримається суха погода, на початку тижня посиляться нічні морози.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю без опадів, температура вдень 4-9° тепла, у південних областях та на Закарпатті від +10 до +14 градусів.

У Києві та області 14 листопада сухо, від 4° до 9° тепла.

15-16 листопада (понеділок та вівторок) синоптики опадів також не прогнозують, вночі та вранці місцями туман.

Температура 15 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 6° морозу. Вдень від +1 до +6 градусів, на Закарпатті до +12°.

16 листопада вночі 2-7° морозу (у східних областях до 10° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях та на Одещині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 12° тепла.

У столичному регіоні 15-16 листопада утримається суха погода. Вночі та вранці у понеділок місцями туман. Вдень 1-6° тепла, проте 16 листопада вночі до 7° морозу.

Теми: погода


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