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Погода: на Украину надвигается постепенное похолодание

Воскресенье, 14 ноября 2021, 10:16
Фото pixabay

В Украине в воскресенье, понедельник и вторник сохранится сухая погода, в начале недели усилятся ночные морозы.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье без осадков, температура днем ​​4-9° тепла, в южных областях и Закарпатье от +10 до +14 градусов.

В Киеве и области 14 ноября сухо, от 4 до 9 градусов тепла.

15-16 ноября (понедельник и вторник) синоптики осадков также не прогнозируют, ночью и утром местами туман.

Температура 15 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза. Днем от +1 до +6 градусов, в Закарпатье до +12°.

16 ноября ночью 2-7° мороза (в восточных областях до 10° мороза), днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и в Одесской области ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла, в Закарпатье до 12 ° тепла.

В столичном регионе 15-16 ноября сохранится сухая погода. Ночью и утром в понедельник местами туман. Днем 1-6° тепла, однако 16 ноября ночью до 7° мороза.

Темы: погода
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