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Ізраїль жорстко відреагував на антисемітський марш націоналістів у Польщі

Неділя, 14 листопада 2021, 09:29
Ізраїль жорстко відреагував на антисемітський марш націоналістів у Польщі
Яір Лапід, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію націоналістів, яка відбулася в польському Каліші 11 листопада, у День незалежності країни.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі", - написав міністр у своєму Twitter. Глава ізраїльської дипломатії також написав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські події в Каліші. 

"Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду і очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті", - сказав Лапід.

Передісторія: 11 листопада в Каліші було організовано марш, учасники якого під антисемітськими гаслами вийшли на ринкову площу, де спалили копію Калішського статуту - привілею для євреїв від 1264 року, пише польське видання Onet.

Лідери маршу - Пьотр Рибак, відомий спаленням опудала єврея у Вроцлаві, та проросійський актор Войцех Ольшанський, який використовує псевдонім Александр Яблоновський, були оштрафовані лише за нецензурну лексику.

Марш націоналістів у Каліші був сповнений антисемітських гасел таких як "Смерть євреям", "Ми поженемо польськомовну голоту в Ізраїль". На площі були присутні поліцейські та представник мера Каліша. Прокуратура знала про проведення акції, проте зібрання націоналістів ніхто не переривав.

Раніше речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна засудив марш у Калуші, заявивши, що річницю відновлення незалежності 11 листопада використали для розпалювання ненависті, антисемітизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльПольща
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