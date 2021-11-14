Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ізраїль жорстко відреагував на антисемітський марш націоналістів у Польщі

Неділя, 14 листопада 2021, 10:29
Яір Лапід, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід різко розкритикував антисемітську акцію націоналістів, яка відбулася в польському Каліші 11 листопада, у День незалежності країни.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Жахливий антисемітський інцидент у Польщі нагадує кожному єврею про силу ненависті, яка існує у світі", - написав міністр у своєму Twitter. Глава ізраїльської дипломатії також написав, що вітає реакцію польського уряду на антисемітські події в Каліші. 

"Однозначне засудження польською владою є важливим і необхідним. Я вітаю їх слова осуду і очікую від польського уряду безкомпромісних дій проти тих, хто брав участь у цьому шокуючому акті ненависті", - сказав Лапід.

Передісторія: 11 листопада в Каліші було організовано марш, учасники якого під антисемітськими гаслами вийшли на ринкову площу, де спалили копію Калішського статуту - привілею для євреїв від 1264 року, пише польське видання Onet.

Лідери маршу - Пьотр Рибак, відомий спаленням опудала єврея у Вроцлаві, та проросійський актор Войцех Ольшанський, який використовує псевдонім Александр Яблоновський, були оштрафовані лише за нецензурну лексику.

Марш націоналістів у Каліші був сповнений антисемітських гасел таких як "Смерть євреям", "Ми поженемо польськомовну голоту в Ізраїль". На площі були присутні поліцейські та представник мера Каліша. Прокуратура знала про проведення акції, проте зібрання націоналістів ніхто не переривав.

Раніше речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна засудив марш у Калуші, заявивши, що річницю відновлення незалежності 11 листопада використали для розпалювання ненависті, антисемітизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості.

Теми: ІзраїльПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня

Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України

Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

відеоЗеленський пообіцяв по тисячі гривень усім щепленим

"Слуги" вирішили вигнати нардепа з фракції

Венедіктова здивована словами ексжурналістки Kyiv Post, але до суду не піде

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
Ізраїль анонсував будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
Останні новини
01:22
фотоБайден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона
00:49
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі
23:48
Резніков та глава Пентагону мають зустрітися у США цього тижня
23:22
Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні України і міграційну кризу
22:57
У Саакашвілі почалося криваве блювання – омбудсмен
22:33
Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України
21:54
Новини економіки: запаси вугілля на ТЕС падають, ріст економіки уповільнився
21:40
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
21:35
Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві: залучать понад 50 фахівців
21:29
Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2"
Усі новини...