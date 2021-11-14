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Израиль жестко отреагировал на антисемитский марш националистов в Польше

Воскресенье, 14 ноября 2021, 10:29
Яир Лапид, фото AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подверг резкой критике антисемитскую акцию националистов, которая состоялась в польском Калише 11 ноября, в День независимости страны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Ужасный антисемитский инцидент в Польше напоминает каждому еврею о силе ненависти, существующей в мире", - написал министр в своем Twitter. Глава израильской дипломатии также написал, что приветствует реакцию польского правительства на антисемитские события в Калише.

"Однозначное осуждение польскими властями важно и необходимо. Я приветствую их слова осуждения и ожидаю от польского правительства бескомпромиссных действий против тех, кто принимал участие в этом шокирующем акте ненависти", - сказал Лапид.

Предыстория: 11 ноября в Калише был организован марш, участники которого под антисемитскими лозунгами вышли на рыночную площадь, где сожгли копию Калишского устава – привилегии для евреев от 1264 года, пишет польское издание Onet.

Лидеры марша - Петр Рыбак, известный сожжением чучела еврея во Вроцлаве, и пророссийский актер Войцех Ольшанский, использующий псевдоним Александр Яблоновский, были оштрафованы только за нецензурную лексику.

Марш националистов в Калише был полон антисемитских лозунгов таких как "Смерть евреям", "Мы погоним польскоязычную голытьбу в Израиль". На площади присутствовали полицейские и представитель мэра Калиша. Прокуратура знала о проведении акции, однако собрание националистов никто не прерывал.

Ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина осудил марш в Калуше, заявив, что годовщину восстановления независимости 11 ноября использовали для разжигания ненависти, антисемитизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости.

Темы: ИзраильПольша
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