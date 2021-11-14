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Польща: білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону, видають інструкції та газ

Неділя, 14 листопада 2021, 12:25
Польща: білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону, видають інструкції та газ
Кордрн Польщі та Білорусі, скрін з відео

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.

Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

"Після "тихої" ночі на околицях табору в Кузниці зараз ми спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції", - йдеться у повідомленні польських прикордонників. 

Вони також розповіли, що деякі намети у таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб. 

"Видно, що білоруська сторона готується до великої спроби форсування кордону. Наші сили готові до дій", - йдеться у повідомленні прикордонників.

За останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі, повідомили в прикордонному нацштабі в неділю.

Нагадаємо, білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

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Теми: БілорусьПольщакордон
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