Польша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ

Кордрн Польши и Беларуси, скрин с видео

Польская пограничная служба считает, что белорусская сторона в воскресенье готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы.

Об этом Пограничная служба Польши сообщила в своем Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

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Po "spokojnej" nocy w rejonie koczowiska w Kuźnicy aktualnie obserwujemy, że w to miejsce dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Zauważamy wśród migrantów poruszenie. Pojawił się również telewizyjny wóz transmisyjny. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

"После "тихой" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем перемещение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции", - говорится в сообщении польских пограничников.

Они также рассказали, что некоторые палатки в лагере начинают исчезать, а иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.

"Видно, что белорусская сторона готовится к большой попытке форсирования границы. Наши силы готовы к действиям", - говорится в сообщении пограничников.

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.



Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

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За последние сутки было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы с Беларуси в Польшу, сообщили в пограничном нацштабе в воскресенье.

Ранее белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

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