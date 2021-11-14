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Єлизавета ІІ скасувала участь у пам’ятному заході через стан здоров'я

Неділя, 14 листопада 2021, 13:33
Єлизавета ІІ скасувала участь у пам’ятному заході через стан здоров'я
Королева Єлизавета, фото WPA Pool/Getty Images

Британська королева Єлизавета II в останній момент скасувала свою участь у церемонії поминання загиблих у військових конфліктах 14 листопада.

Про це повідомили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

95-річна королева потягнула спину і не зможе, як планувала,  взяти участь традиційній хвилині мовчання біля меморіалу Кенотаф у центрі Лондона, а потім очолити процесію з покладанням вінків до нього, відзначили у палаці.

Королева "дуже розчарована" цим поворотом подій, йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.

Раніше в палаці заявляли, що королева має "твердий намір" відвідати церемонію після того, як за станом здоров’я деякий час не виконувала свої монарші обов’язки. Королева перебувала на двотижневому відпочинку за рекомендацією медиків.

Як і в попередні роки, вінок від її імені поклав принц Уельський.

Розтягнення спини у королеви не пов'язане з нещодавньою порадою медиків відпочити, повідомляє інформаційне агентство PA Media.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
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