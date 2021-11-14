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Елизавета II отменила участие в памятном мероприятии из-за состояния здоровья

Воскресенье, 14 ноября 2021, 14:33
Королева Елизавета, фото WPA Pool/Getty Images

Британская королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в церемонии поминовения погибших в военных конфликтах 14 ноября.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

95-летняя королева потянула спину и не сможет, как планировала, принять участие в традиционной минуте молчания возле мемориала Кенотаф в центре Лондона, а затем возглавить процессию с возложением венков к нему, отметили во дворце.

Королева "очень разочарована" этим поворотом событий, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Ранее во дворце заявляли, что королева "твердо намерена" посетить церемонию после того, как по состоянию здоровья некоторое время не выполняла свои монаршие обязанности. Королева находилась на двухнедельном отдыхе по рекомендации медиков.

Как и в предыдущие годы, венок от ее имени возложил принц Уэльский.

Растяжение спины у королевы не связано с недавним советом медиков отдохнуть, сообщает информационное агентство PA Media.

Темы: Великобритания
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