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Син Муаммара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Неділя, 14 листопада 2021, 15:54
Саїф Аль-Іслам Каддафі, фото AFP/Getty Images

Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі – Саїф Аль-Іслам Каддафі – візьме участь у виборах президента країни.

Джерело: Reuters

Деталі: Син Муаммара Каддафі у неділю, 14 листопада, подав відповідні документи для реєстрації кандидатом на виборах.

Серед кандидатів на пост очільника Лівії – верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба та спікер парламенту країни Агіла Салех.

Експерти прогнозують, що у своїй передвиборній кампанії Каддафі-молодший робитиме ставку на ностальгію за часами правління його батька. Проте лідером перегонів, ймовірно, він не стане.

Нагадаємо:

  • Муаммар Каддафі загинув у жовтні 2011 року, з 2014 року видачі Саїфа аль-Іслама вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд.
  • Вибори в Лівії мають відбутися вже у грудні 2021 року, проте їх проведення досі під питанням, оскільки конкуруючі політичні сили досі не дійшли згоди про правила голосування.
  • Захід наполягає на тому, що вибори мають відбутися, та погрожує накласти санкції на всіх, хто поставить під сумнів їх проведення або спробує зірвати.



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