Син Муаммара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі – Саїф Аль-Іслам Каддафі – візьме участь у виборах президента країни.

Джерело: Reuters

Деталі: Син Муаммара Каддафі у неділю, 14 листопада, подав відповідні документи для реєстрації кандидатом на виборах.

Серед кандидатів на пост очільника Лівії – верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба та спікер парламенту країни Агіла Салех.

Експерти прогнозують, що у своїй передвиборній кампанії Каддафі-молодший робитиме ставку на ностальгію за часами правління його батька. Проте лідером перегонів, ймовірно, він не стане.

Нагадаємо: