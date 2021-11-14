Син Муаммара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії
Неділя, 14 листопада 2021, 14:54
Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі – Саїф Аль-Іслам Каддафі – візьме участь у виборах президента країни.
Джерело: Reuters
Деталі: Син Муаммара Каддафі у неділю, 14 листопада, подав відповідні документи для реєстрації кандидатом на виборах.
Серед кандидатів на пост очільника Лівії – верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба та спікер парламенту країни Агіла Салех.
Експерти прогнозують, що у своїй передвиборній кампанії Каддафі-молодший робитиме ставку на ностальгію за часами правління його батька. Проте лідером перегонів, ймовірно, він не стане.
Нагадаємо:
- Муаммар Каддафі загинув у жовтні 2011 року, з 2014 року видачі Саїфа аль-Іслама вимагає від Лівії Міжнародний кримінальний суд.
- Вибори в Лівії мають відбутися вже у грудні 2021 року, проте їх проведення досі під питанням, оскільки конкуруючі політичні сили досі не дійшли згоди про правила голосування.
- Захід наполягає на тому, що вибори мають відбутися, та погрожує накласти санкції на всіх, хто поставить під сумнів їх проведення або спробує зірвати.