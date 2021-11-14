Сын Муаммара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии

Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи – Саиф Аль-Ислам Каддафи – примет участие в выборах президента страны.

Источник: Reuters

Детали: Сын Муаммара Каддафи в воскресенье, 14 ноября, представил соответствующие документы для регистрации кандидатом на выборах.

Среди кандидатов на пост главы Ливии – верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента страны Агила Салех.

Эксперты прогнозируют, что в своей предвыборной кампании Каддафи-младший будет делать ставку на ностальгию по временам правления его отца. Однако лидером гонки, вероятно, он не станет.

Напомним: