Сын Муаммара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии
Воскресенье, 14 ноября 2021, 14:54
Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи – Саиф Аль-Ислам Каддафи – примет участие в выборах президента страны.
Источник: Reuters
Детали: Сын Муаммара Каддафи в воскресенье, 14 ноября, представил соответствующие документы для регистрации кандидатом на выборах.
Среди кандидатов на пост главы Ливии – верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента страны Агила Салех.
Эксперты прогнозируют, что в своей предвыборной кампании Каддафи-младший будет делать ставку на ностальгию по временам правления его отца. Однако лидером гонки, вероятно, он не станет.
Напомним:
- Муаммар Каддафи погиб в октябре 2011 года, с 2014 выдачи Саифа аль-Ислама требует от Ливии Международный уголовный суд.
- Выборы в Ливии должны состояться уже в декабре 2021 года, однако их проведение под вопросом, поскольку конкурирующие политические силы до сих пор не пришли к согласию о правилах голосования.
- Запад настаивает на том, что выборы должны состояться, и угрожает наложить санкции на всех, кто подвергнет сомнению их проведение или попытается сорвать.