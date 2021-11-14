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Сын Муаммара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии

Воскресенье, 14 ноября 2021, 14:54
Сын Муаммара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии
Саиф Аль-Ислам Каддафи, фото AFP/Getty Images

Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи – Саиф Аль-Ислам Каддафи – примет участие в выборах президента страны.

Источник: Reuters

Детали: Сын Муаммара Каддафи в воскресенье, 14 ноября, представил соответствующие документы для регистрации кандидатом на выборах.

Среди кандидатов на пост главы Ливии – верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента страны Агила Салех.

Эксперты прогнозируют, что в своей предвыборной кампании Каддафи-младший будет делать ставку на ностальгию по временам правления его отца. Однако лидером гонки, вероятно, он не станет.

Напомним:

  • Муаммар Каддафи погиб в октябре 2011 года, с 2014 выдачи Саифа аль-Ислама требует от Ливии Международный уголовный суд.
  • Выборы в Ливии должны состояться уже в декабре 2021 года, однако их проведение под вопросом, поскольку конкурирующие политические силы до сих пор не пришли к согласию о правилах голосования.
  • Запад настаивает на том, что выборы должны состояться, и угрожает наложить санкции на всех, кто подвергнет сомнению их проведение или попытается сорвать.

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