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Британія готова перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення РФ - The Mirror

Неділя, 14 листопада 2021, 16:17
Getty Images

Британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив у неділю, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на публікацію видання.

Підрозділи SAS (​​Special Air Service) та парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до країни протягом кількох годин, відзначає видання.

Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та глава МІ-6 повідомили британському уряду, що президент Росії Владімір Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Зараз формуються британські сили у складі членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків", заявило джерело видання.

Напруга у Східній Європі зростає після того, як ЄС звинуватив Білорусь у створенні міграційної кризи на кордоні з Польщею. Ця суперечка загрожує загостренням між Росією та НАТО.

Путін попередив, що незаплановані навчання НАТО в Чорному морі становлять серйозний виклик для Москви, і що Росія не має нічого спільного з кризою на кордоні Білорусі.

Американські чиновники раніше попередили європейських союзників про потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Теми: Велика БританіяРосія


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