Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror

Воскресенье, 14 ноября 2021, 15:17
Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror
Getty Images

Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Подразделения SAS (Special Air Service) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов, отмечает издание.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава МИ-6 сообщили британскому правительству, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Сейчас формируются британские силы в составе членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-той базирующейся в Олдершоте десантно-штурмовой бригады.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо высадиться с парашютом. Они подготовились для обоих случаев", - заявил источник издания.

Напряжение в Восточной Европе растет после того, как ЕС обвинил Беларусь в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. Этот спор чреват обострением между Россией и НАТО.

Путин предупредил, что незапланированные учения НАТО в Черном море представляют серьезный вызов для Москвы, и что у России нет ничего общего с кризисом на границе Беларуси.

Американские чиновники ранее предупредили европейских союзников о потенциальном вторжении в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Великобритания
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: