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Топ-дипломат ЄС заявив главі МЗС Білорусі про неприпустиме використання мігрантів як зброї

Неділя, 14 листопада 2021, 18:00

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поспілкувався телефоном з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, які мають ухвалити рішення щодо розширення санкцій проти Мінська. 

Про розмову Боррель повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Розмовляв з міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти  питання нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. 

Життя людей мають бути захищені, а гуманітарним організаціям дозволений доступ. Ситуація, що склалася, є неприпустимою і її потрібно зупинити. Не слід використовувати людей як зброю", - зазначив глава європейської дипломатії.

МЗС Білорусі у своєму офіційному повідомленні зазначило, що Макей наголосив на  "безперспективності санкцій та контрпродуктивності санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".

"Макей довів до співрозмовника інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу, надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні, взаємодію з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН. Підтверджено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи", - йдеться у повідомленні білоруського відомства.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни

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