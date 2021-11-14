Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Топ-дипломат ЄС заявив главі МЗС Білорусі про неприпустиме використання мігрантів як зброї

Неділя, 14 листопада 2021, 17:00

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поспілкувався телефоном з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, які мають ухвалити рішення щодо розширення санкцій проти Мінська. 

Про розмову Боррель повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Розмовляв з міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти  питання нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. 

Життя людей мають бути захищені, а гуманітарним організаціям дозволений доступ. Ситуація, що склалася, є неприпустимою і її потрібно зупинити. Не слід використовувати людей як зброю", - зазначив глава європейської дипломатії.

МЗС Білорусі у своєму офіційному повідомленні зазначило, що Макей наголосив на  "безперспективності санкцій та контрпродуктивності санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".

"Макей довів до співрозмовника інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу, надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні, взаємодію з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН. Підтверджено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи", - йдеться у повідомленні білоруського відомства.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: