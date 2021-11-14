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Топ-дипломат ЕС заявил главе МИД Беларуси о недопустимом использовании мигрантов как оружия

Воскресенье, 14 ноября 2021, 18:00

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообщался по телефону с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем накануне встречи министров иностранных дел Евросоюза, которые должны принять решение о расширении санкций против Минска.

О разговоре Боррель сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Макеем, чтобы поднять вопрос нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС.

Жизнь людей должна быть защищена, а гуманитарным организациям разрешен доступ. Сложившаяся ситуация недопустима и ее нужно остановить. Не следует использовать людей как оружие", – отметил глава европейской дипломатии.

МИД Беларуси в своем официальном сообщении отметил, что Макей отметил "бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС".

"Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказанию гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействие по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании", – говорится в сообщении белорусского ведомства.

Напомним, ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. 

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