У Києві на Подолі горів ресторан
Неділя, 14 листопада 2021, 22:12
У Києві в неділю сталася пожежа на даху ресторану "Гніздо" на Андріївському узвозі.
Джерело: ДСНС
Деталі: Інформація про пожежу надійшла до служби порятунку о 17:28 у неділю.
Пожежа сталася на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо" в Подільському районі по вул. Андріївській узвіз, 21.
О 17:58 пожежу було локалізовано на площі 50 кв.м., о 18:14 – ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння пожежі було залучено 20 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.
Українська правда