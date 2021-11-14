Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на Подолі горів ресторан

Неділя, 14 листопада 2021, 21:12
У Києві на Подолі горів ресторан
фото ДСНС

У Києві в неділю сталася пожежа на даху ресторану "Гніздо" на Андріївському узвозі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Інформація про пожежу надійшла до служби порятунку о 17:28 у неділю.

Пожежа сталася на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо" в Подільському районі по вул. Андріївській узвіз, 21.

О 17:58 пожежу було локалізовано на площі 50 кв.м., о 18:14 – ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 20 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Українська правда
Теми: Київпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Київ
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: