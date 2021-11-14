У Києві на Подолі горів ресторан

У Києві в неділю сталася пожежа на даху ресторану "Гніздо" на Андріївському узвозі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Інформація про пожежу надійшла до служби порятунку о 17:28 у неділю.

Пожежа сталася на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо" в Подільському районі по вул. Андріївській узвіз, 21.

О 17:58 пожежу було локалізовано на площі 50 кв.м., о 18:14 – ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 20 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.