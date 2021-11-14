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В Киеве на Подоле горел ресторан

Воскресенье, 14 ноября 2021, 22:12
фото ГСЧС

В Киеве в воскресенье произошел пожар на крыше ресторана "Гнездо" на Андреевском спуске.

Источник: ГСЧС

Детали: Информация о пожаре поступила в службу спасения в 17:28 воскресенья.

Пожар произошел на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21.

В 17:58 пожар был локализован на площади 50 кв.м., в 18:14 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 20 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Украинская правда
Темы: Киевпожар
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