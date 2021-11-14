В Киеве на Подоле горел ресторан
Воскресенье, 14 ноября 2021, 21:12
В Киеве в воскресенье произошел пожар на крыше ресторана "Гнездо" на Андреевском спуске.
Источник: ГСЧС
Детали: Информация о пожаре поступила в службу спасения в 17:28 воскресенья.
Пожар произошел на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21.
В 17:58 пожар был локализован на площади 50 кв.м., в 18:14 – ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара были привлечены 20 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
Украинская правда