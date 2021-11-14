Росія почала постачати Індії С-400 попри загрозу санкцій США

Росія розпочала постачання Індії першої партії зенітно-ракетних комплексів С-400.

Джерело: голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугаєв російському "Інтерфаксу", Reuters

Деталі: Індія отримає перший дивізіон до кінця року.

Зазначається, що постачання поставило Індію під загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів відповідно до Закону про протидію противникам Америки через санкції 2017 року (CAATSA), спрямованого на утримання країн від купівлі російської військової техніки.

У 2018 році Індія та Росія підписали контракт на постачання Індії систем С-400 "Тріумф" вартістю 5,43 млрд доларів. За контрактом Індія має отримати 5 комплектів С-400.

Нью-Делі заявив, що має стратегічне партнерство як зі США, так і з Росією, тоді як Вашингтон заявив Індії, що навряд чи відмовиться від CAATSA.

Нагадаємо: Минулого року США запровадили санкції, посилаючись на CAATSA, проти Туреччини за придбання у Росії С-400.