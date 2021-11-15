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Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США

Понедельник, 15 ноября 2021, 00:24
OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Россия начала поставки Индии первой партии зенитно-ракетных комплексов С-400.

Источник: глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев российскому "Интерфаксу", Reuters

Детали: Индия получит первый дивизион до конца года.

Отмечается, что поставки поставили Индию под угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки через санкции 2017 года (CAATSA), направленным на удержание стран от покупки российской военной техники.

В 2018 году Индия и Россия подписали контракт на поставку Индии систем С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов. По контракту Индия должна получить пять комплектов С-400.

Нью-Дели заявил, что имеет стратегическое партнерство как с США, так и с Россией, тогда как Вашингтон заявил Индии, что вряд ли откажется от CAATSA.

Напомним: В прошлом году США ввели санкции, ссылаясь на CAATSA, против Турции за приобретение у России С-400.

Темы: РосcияИндия
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