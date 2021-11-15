Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років

Ізраїль дав зелене світло вакцинації дітей віком 5-11 років від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech.

Джерело: AFP

Деталі: Найближчими днями міністерство охорони здоров’я країни оголосить дату старту вакцинації дітей раннього віку.

Ізраїль вже розпочав вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років, але вирішив знизити віковий поріг після випробувань Pfizer та рекомендацій групи ізраїльських учених. За результатами клінічних випробувань з використанням Pfizer на дітях, ефективність вакцини у запобіганні симптомам хвороби становить 90,7%.

Як повідомляється, також вакцинують дітей у США, ОАЕ, Камбоджі, Колумбії та на Кубі.

Зазначається, що раніше органи охорони здоров'я Ізраїлю повідомили про 220 нових випадків інфікування за попередній день. Це ознаменувало собою різке зниження кількості щоденних випадків, які перевищили 10 тисяч наприкінці серпня та на початку вересня, що було викликано варіантом коронавірусу Delta. AFP пише, що кампанія вакцинації бустерною вакциною виявилася ключем до зниження інфікування.

Нагадаємо: Наразі в Ізраїлі від коронавірусу повністю вакциновано 61% населення.