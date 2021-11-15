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Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет

Понедельник, 15 ноября 2021, 01:25
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Израиль дал зеленый свет вакцинации детей 5-11 лет от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech.

Источник: AFP

Детали: В ближайшие дни министерство здравоохранения страны объявит дату старта вакцинации детей раннего возраста.

Израиль уже начал вакцинацию детей от 12 до 17 лет, но решил снизить возрастной порог после испытаний Pfizer и рекомендаций группы израильских ученых. По результатам клинических испытаний с использованием Pfizer на детях, эффективность вакцины в предотвращении симптомов болезни составляет 90,7%.

Как сообщается, также вакцинируют детей в США, ОАЭ, Камбодже, Колумбии и на Кубе.

Ранее органы здравоохранения Израиля сообщили о 220 новых случаях инфицирования за предыдущий день. Это ознаменовало собой резкое снижение количества ежедневных случаев, превысивших 10 тысяч в конце августа и начале сентября, что было вызвано вариантом коронавируса Delta. AFP пишет, что кампания вакцинации бустерной вакциной оказалась ключом к понижению инфицирования.

Напомним: В настоящее время в Израиле от коронавируса полностью вакцинировано 61% населения.

Темы: Израильвакцинация
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