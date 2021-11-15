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Два десятки поліцейських загинули в Буркіна-Фасо через напад повстанців

Понеділок, 15 листопада 2021, 01:25
Два десятки поліцейських загинули в Буркіна-Фасо через напад повстанців
ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

В Буркіна-Фасо внаслідок нападу повстанців загинуло щонайменше 19 військових поліцейських та одна цивільна особа.

Джерело: міністр безпеки Максим Коне, джерела Reuters, збройні сили Буркіна-Фасо

Деталі: Водночас, два джерела в службах безпеки Буркіна-Фасо і дипломатичне джерело повідомили Reuters, що щонайменше 30 військових поліцейських було вбито в результаті нападу, і кількість жертв може бути вищою, що робить його одним із найбільш смертоносних нападів на війська Буркіна- Фасо.

Як повідомляється, 22 особи вижили.

Напад був спрямований на пост військової поліції біля золотої копальні Іната. Збройні сили Буркіна-Фасо повідомили, що "загін жандармерії став об'єктом терористичного нападу".

Атака сталася через два дні після іншого нападу, внаслідок якого семеро поліцейських було вбито в регіоні, що межує з Нігером та Малі.

Reuters пише, що групи ісламістських бойовиків, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", діють у районі трьох кордонів, де кілька країн, включаючи Францію, Чад, Нігер, Малі та Буркіна-Фасо, розмістили сотні військовослужбовців.

Теми: Африка
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