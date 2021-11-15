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Два десятка полицейских погибли в Буркина-Фасо из-за нападения повстанцев

Понедельник, 15 ноября 2021, 02:25
ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

В Буркина-Фасо в результате нападения повстанцев погибли по меньшей мере 19 военных полицейских и одно гражданское лицо.

Источник: министр безопасности Максим Коне, источники Reuters, вооруженные силы Буркина-Фасо

Детали: В то же время, два источника в службах безопасности Буркина-Фасо и дипломатический источник сообщили Reuters, что по меньшей мере 30 военных полицейских были убиты в результате нападения, и количество жертв может быть выше, что делает его одним из самых смертоносных нападений на войска Буркина-Фасо.

Как сообщается, 22 человека выжили.

Нападение было направлено на пост военной полиции у золотого прииска Ината. Вооруженные силы Буркина-Фасо сообщили, что "отряд жандармерии стал объектом террористического нападения".

Атака произошла через два дня после другого нападения, в результате которого семь полицейских были убиты в граничащем с Нигером и Мали регионе.

Reuters пишет, что группы исламистских боевиков, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", действуют в районе трех границ, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.

Темы: Африка
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