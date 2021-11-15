Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен і глава МЗС Франції поговорили про військову діяльність РФ довкола України

Понеділок, 15 листопада 2021, 07:58
Блінкен і глава МЗС Франції поговорили про військову діяльність РФ довкола України
Ентоні Блінкен. Фото з Facebook

Діяльність Росії поблизу українських кордонів була головною темою розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Про це йдеться у комюніке Держдепу, пише "Європейська правда".

Розмова відбулася ще у суботу 13 листопада, але комюніке оприлюднили наступного дня. 

Як зазначив речник держдепу Нед Прайс, Блінкен і Ле Дріан обговорювали "повідомлення про тривожну військову діяльність Росії в та довкола України  і їхню непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Також обговорювали спільні дії щодо ядерної програми Ірану. 

Жан-Ів Ле Дріан у своїй заяві розповів, що говорили про "ситуацію в Україні у контексті нинішньої напруги та іранське питання і підхід до відновлення перемовин з Іраном".

Глава МЗС Франції повідомив також, що говорив з польським колегою Збігнєвом Рау, висловивши підтримку Польщі у зв’язку з використанням Лукашенком мігрантів як інструменту тиску. "У понеділок ЄС винесе питання санкцій на розгляд Ради міністрів закордонних справ ЄС", – зазначив Жан-Ів Ле Дріан. 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС закликав Євросоюз вжити заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій. У понеділок 15 листопада він також візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Теми: СШАФранціяДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: