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Блінкен і глава МЗС Франції поговорили про військову діяльність РФ довкола України

Понеділок, 15 листопада 2021, 08:58
Ентоні Блінкен. Фото з Facebook

Діяльність Росії поблизу українських кордонів була головною темою розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Про це йдеться у комюніке Держдепу, пише "Європейська правда".

Розмова відбулася ще у суботу 13 листопада, але комюніке оприлюднили наступного дня. 

Як зазначив речник держдепу Нед Прайс, Блінкен і Ле Дріан обговорювали "повідомлення про тривожну військову діяльність Росії в та довкола України  і їхню непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Також обговорювали спільні дії щодо ядерної програми Ірану. 

Жан-Ів Ле Дріан у своїй заяві розповів, що говорили про "ситуацію в Україні у контексті нинішньої напруги та іранське питання і підхід до відновлення перемовин з Іраном".

Глава МЗС Франції повідомив також, що говорив з польським колегою Збігнєвом Рау, висловивши підтримку Польщі у зв’язку з використанням Лукашенком мігрантів як інструменту тиску. "У понеділок ЄС винесе питання санкцій на розгляд Ради міністрів закордонних справ ЄС", – зазначив Жан-Ів Ле Дріан. 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС закликав Євросоюз вжити заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій. У понеділок 15 листопада він також візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Теми: СШАФранціяДонбасРосія


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