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Блинкен и глава МИД Франции поговорили о военной деятельности РФ вокруг Украины

Понедельник, 15 ноября 2021, 08:58
Энтони Блинкен. Фото с Facebook

Деятельность России вблизи украинских границ была главной темой разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Об этом говорится в коммюнике Госдепа, пишет "Европейская правда".

Разговор состоялся еще в субботу 13 ноября, но коммюнике опубликовали на следующий день.

Как отметил спикер госдепа Нед Прайс, Блинкен и Ле Дриан обсуждали "сообщения о тревожной военной деятельности России и вокруг Украины и их непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также обсуждали совместные действия по ядерной программе Ирана.

Жан-Ив Ле Дриан в своем заявлении рассказал, что говорили о "ситуации в Украине в контексте нынешнего напряжения, а также иранском вопросе и подходе к возобновлению переговоров с Ираном".

Глава МИД Франции сообщил также, что говорил с польским коллегой Збигневом Рау, выразив поддержку Польше в связи с использованием Лукашенко мигрантов как инструмента давления. "В понедельник ЕС вынесет вопрос санкций на рассмотрение Совета министров иностранных дел ЕС", – отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС призвал Евросоюз принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий. В понедельник 15 ноября он также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Темы: СШАФранцияДонбассРосcия
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