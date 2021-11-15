Генсек НАТО і низка міністрів: в МЗС розповіли, з ким Кулеба зустрінеться у Брюсселі

Під час візиту до Брюсселя 15 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою ОБСЄ та низкою європейських колег, а також міністрами "Асоційованого тріо".

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС України.

Першою, о 7:40, почнеться зустріч з міністрами закордонних справ і послами держав-членів ЄС на робочому сніданку.

На 10 годину заплановані переговори з міністеркою закордонних справ Швеції і діючою главою ОБСЄ Анн Лінде.

Після цього відбудеться розмова з помічником генсека НАТО з питань розвідки, а об 11:30 – розмова з генсеком Єнсом Столтенбергом, після якої на 12:00 очікується спільний брифінг.

О 13 годині почнеться зустріч з міністрами "Асоційованого тріо" – Грузії та Молдови, а слідом за нею – засідання глав МЗС ЄС і країн "Східного партнерства",

Далі відбудуться зустрічі з главами МЗС Іспанії та Австрії, а о 17:00 – переговори з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. З 18:00 почнеться спілкування зі ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС закликав Євросоюз вжити заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Ситуація довкола України минулими вихідними була однією з ключових тем розмови держсекретаря США з главами МЗС Польщі та Франції.