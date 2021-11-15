Генсек НАТО и ряд министров: в МИД рассказали, с кем Кулеба встретится в Брюсселе

Во время визита в Брюссель 15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой ОБСЕ и рядом европейских коллег, а также министрами "Ассоциированного трио".

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Украины.

Первой в 7:40 начнется встреча с министрами иностранных дел и послами государств-членов ЕС на рабочем завтраке.

На 10 часов запланированы переговоры с министром иностранных дел Швеции и действующей главой ОБСЕ Анн Линде.

После этого состоится разговор с помощником генсека НАТО по вопросам разведки, а в 11:30 – разговор с генсеком Йенсом Столтенбергом, после которого на 12:00 ожидается общий брифинг.

В 13 часов начнется встреча с министрами "Ассоциированного трио" – Грузии и Молдовы, а после неё – заседание глав МИД ЕС и стран "Восточного партнерства".

Далее состоятся встречи с главами МИД Испании и Австрии, а в 17:00 – переговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии. С 18:00 начнется общение со СМИ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС призвал Евросоюз принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий.

Ситуация вокруг Украины в прошедшие выходные была одной из ключевых тем разговора госсекретаря США с главами МИД Польши и Франции.