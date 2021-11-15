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Дострокові вибори у Болгарії: лідирує створена два місяці тому партія

Понеділок, 15 листопада 2021, 08:44
Дострокові вибори у Болгарії: лідирує створена два місяці тому партія
Фото з сайту nova.bg

Переможцем дострокових парламентських виборів у Болгарії, ймовірно, стане створена лише у вересні центристська партія "Продовжуємо зміни".

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Центрвиборчкому, які оприлюднив телеканал NOVA.

Станом на 8 ранку у Болгарії підрахували 43% протоколів з виборчих дільниць і партія "Продовжуємо зміни" лідирує з результатом 25,9% голосів.

Другою іде партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бориса Бойкова – 21,42%. Третє місце посідає партія турецької меншини "Рух за права і свободи" – 13,79%, а партія "Є такий народ" має 10,08% голосів.

До парламенту також проходять Болгарська соціалістична партія - 9,99% голосів, партія "Демократична Болгарія" з 6,11% і партія "Відродження" з 5,19%.

Слід зазначити, що за такого розкладу сил партія "Продовжуємо зміни" не отримає абсолютної більшості та повинна буде формувати коаліцію з іншими політичними силами.

Партію очолюють Кирил Пєтков та Асен Василєв – два колишніх службових міністри (економіки та фінансів) у перехідному уряді Стефана Янєва. 

Явка виборців склала всього 38,70%.

Це вже третя в цьому році спроба болгар обрати парламент, адже після виборів у квітні та липні жодна з партій не змогла створити коаліцію та сформувати уряд.

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Теми: Болгаріявибори
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