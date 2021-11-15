Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Досрочные выборы в Болгарии выиграет созданная два месяца назад партия

Понедельник, 15 ноября 2021, 08:44
Досрочные выборы в Болгарии выиграет созданная два месяца назад партия
Фото с сайта nova.bg

Победителем досрочных парламентских выборов в Болгарии, вероятно, станет созданная только в сентябре центристская партия "Продолжаем перемены".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, обнародованные телеканалом NOVA.

По состоянию на 8 утра в Болгарии подсчитали 43% протоколов с избирательных участков, и партия "Продолжаем перемены" лидирует с результатом 25,9% голосов.

Второй идет партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бориса Бойкова – 21,42%. Третье место занимает партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" – 13,79%, а партия "Есть такой народ" имеет 10,08% голосов.

В парламент также проходят Болгарская социалистическая партия – 9,99% голосов, партия "Демократическая Болгария" с 6,11% и партия "Возрождение" с 5,19%.

Следует отметить, что при таком раскладе сил партия "Продолжаем изменения" не получит абсолютного большинства и должна будет формировать коалицию с другими политическими силами.

Партию возглавляют Кирилл Петков и Асен Василев – два бывших служебных министра (экономики и финансов) в переходном правительстве Стефана Янева.

Явка избирателей составила всего 38,70%.

Это уже третья в этом году попытка болгар избрать парламент, ведь после выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла создать коалицию и сформировать правительство.

Читайте также: Курс на углубление кризиса: почему новые выборы в Болгарии лишь усилят "друзей РФ"

Темы: Болгариявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Болгария
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: