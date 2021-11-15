Поблизу з окупованим Кримом проведуть випробування із бойовими стрільбами
Понеділок, 15 листопада 2021, 10:10
На Херсонщині відбудуться випробування із бойовими стрільбами, жителів області просять зберігати спокій.
Джерело: Херсонська ОДА
Дослівно: "З 18 по 20 листопада на державному випробувальному полігоні ЗСУ, що знаходиться поблизу села Олександрівка Голопристанського району, проходитимуть випробування із бойовими стрільбами.
Тому звертаємося до жителів Херсонщини з проханням зберігати спокій та бути обачними!".
Українська правда