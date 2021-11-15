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Поблизу з окупованим Кримом проведуть випробування із бойовими стрільбами

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:10
ілюстративне фото Армія Inform

На Херсонщині відбудуться випробування із бойовими стрільбами, жителів області просять зберігати спокій.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "З 18 по 20 листопада на державному випробувальному полігоні ЗСУ, що знаходиться поблизу села Олександрівка Голопристанського району, проходитимуть  випробування із бойовими стрільбами.

 

Тому звертаємося до жителів Херсонщини з проханням зберігати спокій та бути обачними!".

Українська правда
Теми: арміяХерсонська область


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